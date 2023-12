Per fortuna è andato tutto bene ma poteva accadere qualcosa di molto più grave e serio. Qualcuno, la sera di Santo Stefano, ha dato fuoco ad un cumulo di cartoni che si trovava in strada, davanti ad un condominio di via Gioeni ad Agrigento, in attesa di essere ritirato dalla ditta che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti. I cartoni erano stati lasciati appena sotto ad una tubatura del gas, ed è proprio questo dettaglio che ha poi portato molta paura. Le fiamme, infatti, sono arrivate fino al tubo del gas danneggiandolo e causando un forte odore di gas.

Sono stati tanti i residenti impauriti a chiamare il 112. Dopo le segnalazioni sono, quindi, accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno spento il rogo e questo ha permesso di evitare il peggio. I tecnici dell’azienda gestore hanno , poi, messo in sicurezza. I poliziotti della sezione Volanti, durante l’intervento dei pompieri, hanno chiuso al traffico la via Gioeni, riaperta dopo circa un’ora una volta cessato l’allarme.