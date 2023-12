Agrigento ha vissuto un momento cruciale nei giorni scorsi, al Dioscuri Bay Palace Hotel di San Leone, con un incontro di rilevanza fondamentale. Alla presenza del Presidente dell’Ordine dei notai, Claudia Gucciardo, è stata ufficializzata la nascita del Consiglio d’Amministrazione della Aeroporto di Agrigento Valle dei Templi SpA.

I membri di questo importante organo saranno Salvatore Milia, Michele Milia, Irene Passarello, Antonio Matina e Michelangelo Geraci. La loro partecipazione è un segnale tangibile dell’impegno e della determinazione nella realizzazione di questo progetto.

Tra i presenti a questo significativo evento, spiccano personalità di rilievo come l’onorevole Calogero Pisano, figura chiave della battaglia per l’aeroporto, protagonista del Decreto Sud convertito in legge parlamentare. L’articolo 8 bis, fortemente voluto dal deputato agrigentino, apre la strada alla possibilità di costruire uno scalo aeroportuale nella provincia.

Anche il Sindaco di Agrigento, Francesco Micciche, e l’onorevole Carmina hanno presenziato all’incontro, sottolineando l’importanza strategica di questa iniziativa per il territorio.

Pisano, nel suo intervento, ha espresso gratitudine al Comitato promotore per l’instancabile impegno e ha ringraziato tutti coloro che, dai pubblici enti agli imprenditori fino ai cittadini, hanno creduto nel progetto dell’aeroporto, sostenendolo attraverso la sottoscrizione delle quote di capitale della nuova società.

Questo importante passo avanti rappresenta una tappa cruciale verso la realizzazione di un aeroporto che potrebbe avere un impatto trasformativo sull’economia e sulle prospettive future di Agrigento e della regione circostante.