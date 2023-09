Ha versato la benzina sul portone di ingresso della sede dell’Inps di via Picone ad Agrigento ed ha appicca il fuoco. Un quarantottenne di Naro è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

Ad incastrarlo sono state le telecamere della videosorveglianza non soltanto dell’Ente, ma anche di una Stazione di rifornimento al Villaggio Mosè. Il quarantottenne è stato immortalato mentre riempiva due bottiglie di benzina. Ad accorgersi dell’incendio al portone dell’Inps è stato un metronotte.

La polizia al termine dell’attività investigativa è risalita al narese che è stato denunciato. L’uomo, negli scorsi giorni, aveva appiccato un incendio nel centro di Naro davanti ad un supermercato.