Appello del sindaco alla cittadinza a partecipare alla Manifestazione contro l’isolamento della provincia

APPELLO DEL SINDACO DI AGRIGENTO ALLA CITTADINANZA PER PARTECIPARE IN MASSA ALLA MARCIA CONTRO L’ISOLAMENTO INFRASTRUTTURALE DI SABATO 25 GENNAIO

“Viadotti incompleti, interrotti, a percorrenza alternata, insicuri. Avvallamenti, interruzioni, lavori interminabili, semafori, deviazioni, cronoprogrammi mai rispettati. Manutenzione ai minimi storici. Promesse e poi promesse. Autostrade che non sono autostrade. Strade a scorrimento veloce in cui si avanza a passo di lumaca. Agrigento paga un isolamento infrastrutturale insostenibile e attende da sempre il diritto a una viabilità che la colleghi in tempi accettabili e in sicurezza col resto dell’isola e con gli aeroporti in particolare. Facciamo sentire che siamo tanti e uniti in un solo grido. Il 25 gennaio diciamo forte che la misura è colma. Non ne possiamo più. I fondi per fare bene e subito ci sono e la priorità è una e si chiama Sicilia. Ora basta. Abbiamo esaurito la pazienza. Uniti chiederemo il rispetto di un diritto sacrosanto. Basta attese, basta chiacchiere. Un piano di interventi subito!”.

Lillo Firetto, Sindaco della Città di Agrigento.