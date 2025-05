AGRIGENTO – «Mi ritengo estraneo ai fatti, prima voglio vedere le carte». Così il deputato regionale Roberto Di Mauro, già assessore all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, commenta la sua iscrizione nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Agrigento su presunte mazzette e appalti pilotati. Di Mauro è il quattordicesimo indagato nell’indagine, inizialmente indicato con l’identificativo “omissis” nelle carte giudiziarie.

Secondo l’accusa, l’ex assessore avrebbe partecipato – in concorso con l’architetto Sebastiano Alesci, il sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi e il suo ex segretario particolare Giovanni Campagna – a un sistema di corruzione legato all’appalto da oltre 37 milioni di euro per la ristrutturazione della rete idrica di Agrigento.

Emergono intanto nuovi dettagli: secondo gli inquirenti, sarebbe stata la madre di Di Mauro, Carmela, a custodire nella propria abitazione somme di denaro ritenute illecite, destinate – secondo l’ipotesi accusatoria – al pagamento di tangenti per agevolare l’assegnazione di appalti a imprenditori amici. In particolare, si fa riferimento all’azienda Edilroad srl, riconducibile ai figli di Di Mauro. I magistrati parlano di una contabilità occulta e di una regia destinata a influenzare l’esito delle gare.

Sul fronte giudiziario, il gip ha concesso i domiciliari a Carmela Moscato e alla figlia Federica Caramazza, mentre Sebastiano Alesci – arrestato a Butera – è tornato in libertà. Luigi Sutera Sardo resta invece ai domiciliari, con l’obbligo di dimora.

