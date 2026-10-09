L’Asp di Agrigento rafforza l’impegno nella prevenzione del tumore della mammella con un calendario di aperture straordinarie dedicate allo screening mammografico, rivolto gratuitamente alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. L’iniziativa, promossa nell’ambito del programma di screening mammografico dell’Azienda sanitaria provinciale, prevede nel mese di ottobre giornate e fasce orarie aggiuntive in diversi presidi sanitari del territorio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso delle cittadine alla mammografia e favorire una maggiore adesione alla prevenzione.

Le aperture straordinarie interesseranno la Diagnostica senologica dell’ospedale di Agrigento, il Servizio di radiologia del PTA di Agrigento, la UOC di Radiodiagnostica dell’ospedale di Sciacca, la UOS di Radiologia dell’ospedale di Licata e il PTA di Canicattì.

Nel dettaglio, al “San Giovanni di Dio” di Agrigento – Diagnostica senologica sarà possibile accedere nelle giornate di sabato 10, 17, 24 e 31 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, e mercoledì 21 ottobre, dalle 8.30 alle 19. Al PTA di Agrigento – Servizio di Radiologia le aperture sono previste mercoledì 14, 21 e 28 ottobre, dalle 8.30 alle 12. Al “Giovanni Paolo II” di Sciacca – UOC di Radiodiagnostica sono previste aperture sabato 10, 17, 24 e 31 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30. Al “San Giacomo d’Altopasso” di Licata – UOS Radiologia le giornate dedicate saranno sabato 10 e 24 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30.

Infine, al PTA di Canicattì sarà possibile effettuare lo screening venerdì 9, 16, 23 e 30 ottobre, dalle 8 alle 13.

«La prevenzione – sottolinea il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Alessandro Delle Donne – rappresenta uno degli strumenti più importanti che abbiamo per tutelare la salute delle nostre comunità. Con queste aperture straordinarie vogliamo rendere ancora più semplice l’accesso allo screening e raggiungere il maggior numero possibile di donne. La diagnosi precoce può fare la differenza e per questo invitiamo le cittadine a cogliere questa opportunità gratuita». Per gli esami gratuiti non è necessaria ricetta medica o prenotazione; è sufficiente presentarsi con un documento di identità valido e la tessera sanitaria.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp