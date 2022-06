Aperitivo in musica al Belvedere Kainon, faro di Capo Rossello a Realmonte.

Al calar del sole, il prossimo 17 giugno, dalle 19, la serata sarà allietata dall’Intrattenimento musicale con il Sax di Federico Orefice. Dal promontorio, sorseggiando un drink o gustando una frittura di pesce si potrà ammirare la Scala dei Turchi ed uno dei più bei tramonti di Sicilia, il tramonto sul mare della dorata spiaggia delle Pergole, ai piedi della Torre Saracena di Monterosso. Un luogo in cui si trova il caratteristico faro di Capo Rossello che è praticamente possibile toccare con mano, ma soprattutto una delle location scelte dalla produzione di “Makari” per l’episodio “Il delitto di Kolymbethra” che ha avviato la seconda stagione della serie tv con Claudio Gioè, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, che racconta le avventure di Lamanna e Piccionello. L’episodio è andato in onda su Rai Uno lo scorso inverno.