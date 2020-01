Aperichic per Marta Passarello e Guido Ruggiero, parrucchiere a San Remo – VIDEO

Altra interessante esperienza per la modella Marta Passarello che nei giorni scorsi ha preso parte ad un esclusivo evento. In un negozio del centro si è tenuto l’Aperichic. Marta Passarello, 20 anni, di Agrigento, che al recente concorso “Miss Europa”, si è aggiudicata la fascia di “Miss Europa volto nuovo” ha fatto a modella per il parrucchiere Guido Ruggiero. Il prossimo 5 febbraio per Guido Ruggiero comincia l’esperienza Sanremese, fará parte del gruppo diffitalia. Il Parrucchiere favarese, dietro le quinte del teatro Ariston, guidato da Paolo De Maria e Patrizia Anno, si occuperá, insieme ad altri colleghi, della cura del trucco e del parrucco degli artisti che parteciparenno all’edione 2019 del Festival della Canzone Italiana.