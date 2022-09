Anziano in auto sale sul marciapiede, e rischia di investire alcune persone

Un anziano alla guida di una Peugeot rossa ha rischiato di investire un gruppo di extracomunitari, che si trovava sul marciapiede a Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea. L’uomo, forse a causa di una distrazione, è salito come se nulla fosse, sopra il marciapiede, guidando il mezzo nell’area destinata ai pedoni, fino ad arrivare quasi al bar “Espressamente Illy”. L’automobile è stata fermata da numerosi passanti che, increduli per l’accaduto, hanno assistito alla scena. Il distratto guidatore, che si trovava in compagnia della moglie, alla fine, ha imboccato la via Atenea con una serie di manovre, quando però era in vigore la Zona a traffico limitato. E’ stato quindi immortalato dalla videocamera del varco di Porta di Ponte. Nei prossimi giorni, riceverà una multa da 96 euro, ma potrebbe rischiare anche qualcos’altro.