Il 04 ottobre 2024 alle 21:00, il Cinema Multisala Ciak di Agrigento ospiterà l’anteprima nazionale dell’attesissimo film “Iddu – L’Ultimo Padrino”. Un evento straordinario che vedrà la partecipazione del regista Antonio Piazza e del protagonista Elio Germano, promettendo una serata di cinema di alto livello.

La pellicola, prodotta da Indigo Film, Rai Cinema e Les Films du Losange, è stata presentata in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, dove ha riscosso un notevole clamore, tanto da ricevere il Premio “Carlo Lizzani”. Nel cast anche attori di spicco come Toni Servillo, Barbara Bobulova e Antonia Truppo.

“Iddu – L’Ultimo Padrino” offre una narrazione originale e grottesca, punteggiata da una sottile ironia, su un periodo cruciale della latitanza di Matteo Messina Denaro, l’ultimo superlatitante d’Italia, catturato il 16 gennaio dello scorso anno e deceduto il 25 settembre a causa di un tumore. La pellicola affronta temi complessi con un tocco di satira e introspezione che la rendono un’opera da non perdere.

La prevendita dei biglietti è già attiva online, ma sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il botteghino del Cinema Multisala Ciak di Agrigento. Per chi è in zona, assistere a questa imperdibile anteprima è sicuramente un’occasione da non perdere!

