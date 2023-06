Angelo Carlisi è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Grotte

E’ Angelo Carlisi il nuovo presidente del Consiglio comunale di Grotte. E’ stato eletto durante la prima seduta dell’assise dopo le elezioni Amministrative degli scorsi 28 e 29 maggio, che hanno sancito la conferma del sindaco uscente, Alfonso Provvidenza. Carlisi era candidato nella lista “Grotte nel Cuore” collegata al sindaco Provvidenza, e primo degli eletti al Consiglio comunale con 724 voti. E’ laureato in Economia e amministrazione aziendale, lavora come funzionario amministrativo all’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, ed è alla seconda esperienza da Consigliere comunale con incarico di presidente del Consiglio comunale dal giugno 2018 a gennaio 2021. All’atto dell’insediamento, Angelo Carlisi ha dichiarato: “Ringrazio tutti i Consiglieri comunali per questa mia elezione a presidente del Consiglio comunale, che mi carica di enorme responsabilità perché è avvenuta all’unanimità. Il ruolo di presidente del Consiglio comunale è un incarico di grande responsabilità, che mi accingo nuovamente a ricoprire, con impegno, dedizione e spirito di servizio verso la nostra comunità”.ella prima seduta del Consiglio comunale di Grotte dopo le elezioni Amministrative degli scorsi 28 e 29 maggio, che hanno sancito la conferma del sindaco uscente, Alfonso Provvidenza, è stato eletto