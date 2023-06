Angela Galvano aderisce alla Democrazia Cristiana

L’avvocato agrigentino Angela Galvano, già candidata a sindaco di Agrigento nel 2020, ha aderito alla Democrazia Cristiana, e venerdì 9 giugno, alle 11, nella sede provinciale Dc di Agrigento in viale Leonardo Sciascia 162, interverrà ad Agrigento ad una conferenza di presentazione insieme al segretario nazionale politico della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, al capogruppo Dc all’Assemblea Regionale, Carmelo Pace, e al coordinatore Dc ad Agrigento, Maurizio Buggea. Angela Galvano afferma: “Il nostro Paese ha bisogno di un partito moderato come la Dc, che stia tra la gente, interpretandone i bisogni e lavorando fattivamente per il presente e il futuro della nostra terra. Il progetto politico della Dc mi permetterà di lavorare, sinergicamente con tutto il gruppo politico, esprimendo pienamente i miei principi e valori cattolici. Ringrazio Cuffaro, Pace e Buggea per avermi accolta con entusiasmo, facendomi sentire, da subito, parte di questa squadra, manifestandomi stima e grande fiducia”.