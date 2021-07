Andrea e Alessia hanno detto sì

Il cecchino toscano della Fortitudo, record di 42 punti ai playoff, Andrea Saccaggi e la bellissima agrigentina Alessia Pirrone hanno detto sì nello splendido Castello di Falconara a Licata. Una cerimonia con gli amici più intimi, alla presenza di staff e compagni di squadra, celebrata lunedì scorso 5 luglio. “Un amore – come ha ricordato in un’intervista esclusiva rilasciata al nostro giornale il presidente Gabriele Moncada – nato e cresciuto al PalaMoncada dove i due si sono conosciuti”. Alla cerimonia presenti tra gli altri gli ex Fortitudo Alessandro Piazza e Federico Vai. Alla coppia, il cui futuro sembra lontano da Agrigento, i migliori auguri da parte del nostro giornale.