Andrea Barbera, il noto velista agrigentino, ha lanciato il progetto “Halykos Project”, un’impresa straordinaria che prevede la prima spedizione in solitaria su una tavola SUP lungo il fiume Platani. Questa avventura epica coprirà circa 65 km, partendo dal cuore dei Monti Sicani fino alla Foce, abbracciando i territori di Ribera e Cattolica Eraclea.

L’obiettivo di questa iniziativa non è solo l’esplorazione, ma anche la creazione di un docufilm mirato a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza degli sport outdoor in armonia con la natura e il valore cruciale della conservazione ambientale.

La partnership con Marevivo, dedicata alla tutela dell’ambiente, è fondamentale per questo progetto. Coinvolge uno dei fiumi a cui l’associazione è particolarmente legata grazie al progetto “Halykòs – Prevenzione Ambientale e Valorizzazione della Foce del Fiume Platani”. Questo progetto, finanziato dalla Fondazione CON IL SUD – Bando Ambiente 2018 e svolto tra il 2020 e il 2022, ha già ottenuto risultati significativi.

In particolare, la realizzazione di una barriera blocca plastica nelle vicinanze della foce del fiume ha permesso di intrappolare tonnellate di rifiuti galleggianti, prevenendo così il loro ingresso in mare. Si stima che l’80% dei rifiuti in mare provenga proprio dai corsi d’acqua.

Nonostante la barriera sia stata danneggiata e rimossa nella scorsa primavera a causa di una piena, il Comune di Ribera ha ottenuto finanziamenti dalla Regione Siciliana secondo la legge “SalvaMare” del maggio 2022 per sostituirla.

La partecipazione attiva di Andrea Barbera consentirà di documentare lo stato attuale del fiume durante il suo percorso. Farà analisi dell’acqua e segnalerà potenziali pericoli ambientali lungo il tragitto, collaborando con ARPA Sicilia per ulteriori valutazioni.

Grazie all’equipaggiamento fornito da Marevivo, si potrà anche analizzare la presenza di microplastiche nell’acqua del fiume, un passo cruciale per comprendere le sfide ambientali che il Platani affronta.

Questa collaborazione non solo offrirà una panoramica scientifica ma coinvolgerà anche le comunità locali, offrendo loro una visione chiara delle emergenze ambientali legate al Fiume Platani, il quinto per lunghezza in Sicilia.

L’avventura di Barbera inizierà verso metà gennaio e si prevede che durerà circa quattro giorni, concludendosi nella RNO Foce del Fiume Platani. Qui, Marevivo organizzerà un evento di educazione ambientale per celebrare questa iniziativa straordinaria.

Recentemente, Barbera ha incontrato Fabio Galluzzo, presidente della delegazione regionale Sicilia di Marevivo, che gli ha consegnato la maglietta dell’associazione come segno tangibile del legame con il fiume e in riconoscimento del lavoro straordinario che si appresta a compiere.