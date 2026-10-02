Sospinta da una piazza completante sold out, si è svolta sabato sera a Palma di Montechiaro, la sesta edizione dell’ormai prestigioso Premio Internazionale Donnafugata, kermesse fondata e diretta dal manager dello spettacolo Francesco Bellia. Una edizione che ha rischiato di saltare a causa dei disagi creati nella mattina di sabato dall’Etna, con la chiusura dello scalo di Catania, ma che l’organizzazione ha salvato in extremis spostando tutti i voli di artisti ed ospiti su Palermo, permettendo loro di essere presenti al gala’ di premiazione. Ed è risultata azzeccata anche la scelta, dovuta a sopraggiunti motivi tecnici degli ultimi giorni, di spostare la location dell’evento davanti al maestoso Monastero delle Benedettine tanto caro ai Tomasi di Lampedusa, scelta condivisa dal direttore artistico in sinergia con il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino il quale, nel suo intervento in apertura di serata, ha esaltato la ormai indiscussa importante del Premio Donnafugata quale veicolo di promozione del territorio palmese, sottolineando la sua soddisfazione per aver dato una così grande visibilità ad un meraviglioso sito quale quello di Piazza Provenzani.

In una atmosfera magica, elegante e raffinata, aperta dal giornalista Ettore Tortorici e poi condotta dalle splendide Emanuela Tittocchia e Gloria Incorvaia, coadiuvate dal regista teatrale Francesco Branchetti, la cittadina del Gattopardo ha visto sfilare sul palcoscenico celebrità assolute del panorama artistico, culturale, televisivo e cinematografico italiano ed internazionale. Aperta magnificamente dalla voce di Simona Bencini, frontwoman dei Dirotta su Cuba, la serata ha visto premiati rispettivamente Kaspar Capparoni, Nathaly Caldonazzo, Simona Cavallari, Samuel Peron, Serena Iansiti, Syria e la star americana Daniel McVicar. Ognuno di loro si è raccontato al pubblico con aneddoti e curiosità legate alla sfera professionale, entusiasmando il pubblico, parlando anche di obiettivi e di prossime sfide artistiche. Ma ancor di più, il pubblico è rimasto incantato dalla meravigliosa esibizione di danza donata al pubblico dal noto ballerino Samuel Peron, accompagnata sul palco dalla bellissima Francesca Manfredi, ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, sulle note di “Always on My Mind” di Michael Buble’.

Anche Syria, premio Musica 2026, ha emozionato il pubblico con un memorabile showcase in acustico, accompagnata alla chitarra dal cantautore messinese Tony Canto; “Sempre” di Gabriella Ferri, “Sei tu” e “Non ci sto” che hanno reso famosa l’artista a Sanremo ed infine un omaggio ad Ornella Vanoni con “La voglia, la pazzia”, i brani interpretati magnificamente dalla cantante.

Una edizione che ha segnato, come già aveva anticipato Francesco Bellia in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, la realizzazione di un ponte artistico – culturale tra l’America e la Sicilia, tra Hollywood e la Donnafugata del Gattopardo. Un salto in avanti per un Premio destinato a diventare storia ma che sta già scrivendo pagine indelebili grazie a sei edizioni in crescendo, conquistando pubblico e critica, emozionando artisti e spettatori, diventando punto di riferimento per la Sicilia e incastonandosi tra le kermesse più prestigiose ed attese sul territorio italiano. Un lavoro incessante da parte di Francesco Bellia e del suo gruppo organizzativo, fatto di investimenti e di collaborazioni che hanno permesso al format di crescere esponenzialmente e di acquisire fascino e credibilità. Tutto ciò, grazie naturalmente al sostegno della Amministrazione Comunale locale che, con il suo sindaco Castellino, non ha mai fatto mancare appoggio concreto. Ed assieme all’istituzione locale, i numerosi partners che negli anni hanno affiancato imprenditorialmente il fondatore, intuendo perfettamente l’appeal della manifestazione.

Ed è stato così anche quest’anno quando, assieme a tante piccole realtà che hanno concesso la loro partnership, aziende come Casali Group, Main Sponsor per il secondo anno di seguito, Gulino Arredi e Lab Home, Cine Teatro Odeon, Centro Dermatologico Ferro, Ceramiche Licata e D&G Service, hanno sostenuto in modo concreto l’evento, arricchito ed impreziosito da Maison Sophie per gli abiti e Gioielleria Di Falco per i preziosi, aziende che hanno reso ancora più belle le splendide presentatrici sul palco. Senza dimenticare, doverosamente, Vivere&Viaggiare per la logistica, che ha letteralmente salvato l’evento in extremis e le strutture ricettive, bellissime, che hanno accolto gli artisti tra le quali spiccano Terrazze Chiaramontane ed Addimuru.

Infine, azzeccata anche la scelta delle menzioni speciali, quest’anno andate allo scultore Vincenzo Greco ed alla Compagnia Teatrale locale “Tessere di Coccio” con il suo presidente, Rosario Bruna, che commosso ha celebrato assieme al pubblico il trentennale di attività teatrale che ha consentito a tanti giovani attori di emergere portando in scena spettacoli per tutta la Sicilia. Una serata indimenticabile conclusasi nell’aftershow presso il Palazzo Ducale dei Tomasi dove artisti ed ospiti hanno potuto trascorrere momenti di convivialita’ e di relax, gustando le prelibatezze offerte per l’occasione dalla ormai rinomata azienda Vinci Catering.

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