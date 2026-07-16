I ladri sono tornati a colpire, per l’ennesima volta, nella zona industriale di Agrigento, in una area appartenente al territorio di Aragona. E’ successo ieri notte. Presa di mira una ditta. I malviventi sono penetrati nei locali della struttura commerciale dopo aver divelto la recinzione.
Una volta dentro hanno sradicato l’intero impianto elettrico riuscendo a portare via un ingente quantitativo di rame.
Rubate anche le turbine della linea elettrica. L’ammontare del danno è stato quantificato in poco più di 35 mila euro, purtroppo, non coperto da alcuna assicurazione. I carabinieri, raccolta la denuncia di furto, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai predatori dell’oro rosso.
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