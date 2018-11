Ancora debiti fuori bilancio per l’amministrazione di Agrigento

Il “copione” non cambia. Nonostante l’assessore comunale alle Finanze, Nello Hamel, abbia annunciato la presentazione – ai Revisori dei conti – di un documento che farà lo screening preciso alle condizioni economiche di palazzo dei Giganti, spiegando come si potrà raggiungere l’equilibrio finanziario, il consiglio comunale continua ad approvare il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. Sistematicamente, una volta al mese, i componenti di aula “Sollano” – approvando il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, anche al fine di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, – “certificano” i conti in rosso, sempre più in rosso, del Municipio. E anche in quest’ultimissima tornata, in ordine di tempo, ci sono state sentenze che condannano il Comune a pagare spese di giudizio. Pronunciamenti, sempre a carico di palazzo dei Giganti della commissione tributaria regionale. Ma anche una sentenza, del giudice di pace, che ha condannato l’ente – in solido con Girgenti Acque – al pagamento di un risarcimento danni per un incidente stradale determinato dalla strada sconnessa: con vari dislivelli. Palazzo dei Giganti e gestore idrico dovranno pagar 1.658,43 euro. Il Consiglio, trattandosi appunto di una condanna in solido, ha dunque riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio di 829,21 euro.