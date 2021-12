Anche per il 2022 il calendario dei “portatori di San Calogero di Agrigento”

Il Direttivo dell’associazione “Portatori di San Calogero di Agrigento”, anche per il 2022, ha voluto realizzare a proprie spese, il calendario, con lo scopo di stare vicino ai tanti associati e fedeli presenti in città. L’ immagine scelta dal Direttivo, vede il simulacro del Santo portato a spalla dai portatori sul sacrato della Cattedrale di Agrigento durante la processione del 2019. Avvenimento storico, nato in collaborazione con la Curia in concomitanza della riapertura della Cattedrale. La salita del Santo è stato un omaggio di fede e devozione che ha reso particolarmente orgogliosa l’intera città.

La distribuzione dei calendari sarà a titolo gratuito a tutti i devoti e alle attività commerciali della città.

“L’obiettivo – affermano i componenti del Direttivo dell’associazione Portatoti di San Calogero – è quello di non far venire mai meno la presenza del nostro amato San Calogero durante la nostra vita quotidiana, soprattutto in questi anni particolarmente difficili. Ci auspichiamo che al più presto si possa ritornare alla serena normalità, con la consueta processione.

Vogliamo cogliere occasione per augurare a tutti gli associati, al mondo ecclesiastico, alle autorità locali, alle forze dell’ordine, affettuosi auguri di un Santo Natale e un buon fine anno.”