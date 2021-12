Al Mudia mostra di  antichi e pregiati Bambinelli Gesù

Al via la suggestiva mostra nata dalla collaborazione tra il Garden Club Valle dei Templi e il Museo Diocesano, un’occasione imperdibile per rivivere un’arte antica, quella della ceroplastica, che risale al ‘700 quando i cirari (ceraiuoli) cominciarono a realizzare, tra le altre opere, Bambinelli Gesù abbigliati con ricchi tessuti ricamati, spesso incorniciarti da fiori delicati, i cosiddetti Bambineddi che assumevano anche il ruolo di ex-voto. Non erano solo destinati ad una committenza ecclesiastica, era facile trovarli anche nell’arredo domestico di molte case siciliane, spesso protetti dentro le cosiddette scarabattole. Grazie, quindi, alla disponibilità di alcuni privati, del Monastero delle Benedettine e del Collegio di Maria di Palma di Montechiaro, è possibile ammirare, in tutta la loro grazia e delicatezza, piccoli tesori che appartengono alla tradizione del territorio agrigentino. Di rilevante interesse artistico e religioso il Bambinello di cera e l’abitino ricamato dalla Venerabile Suor Maria Crocifissa, considerati reliquie da contatto, espressione della fede e della venerazione della Mistica. L’esposizione, allestita con grande perizia nelle sale del Museo Diocesano, diretto dalla dott.ssa Domenica Brancato, incuriosisce e rapisce il visitatore tra i preziosi dettagli e le scenografie floreali descritte nelle didascalie predisposte per ciascuna opera e nel QR code che rinvia al .catalogo della mostra che sarà visitabile fino al 30 gennaio, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e, per i più piccoli, un appuntamento speciale con il laboratorio didattico nei giorni 19, 23 e 29 dicembre dalle 10.00 alle 12.00