Anche oggi si sono registrati nuovi casi di contagiati. Altri cinque agrigentini sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati costretti a trascorrere la malattia in casa. Non si registra nessun nuovo ricovero in ospedale mentre due ammalati sono fortunatamente guariti. Il totale di oggi è quindi di 49 persone colpite dal covid-19 delle quali 46 restano nelle proprie case mentre tre sono ancora ricoverate. Una ad Agrigento, una a Caltanissetta e una a Canicattì. L’appello che faccio ogni giorno è quello di rispettare sempre le norme anti contagio per salvare noi e i nostri cari.