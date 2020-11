Accusato di tentata rapina, furti e possesso di pistola: arrestato un uomo

E’ accusato di tentata rapina aggravata, porto abusivo in luogo pubblico di un’arma da sparo, una serie di furti aggravati, e di utilizzo indebito di carte bancomat. Reati che sarebbero stati perpetrati nei mesi di settembre e ottobre dell’anno in corso, in Canicattì, Serradifalco, e Delia. Un 43enne Leonardo Capizzi, residente a Canicattì, e’ stato arrestato, su un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, Alessandra Maria Maira.

La Procura ha disposto una perquisizione domiciliare, prima di sottoporre il 43enne alla custodia carceraria, nel corso della quale, sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola semi automatica, un telefono cellulare, dei taccuini e diari, un computer portatile, e dei capi di abbigliamento, che sarebbero stati utilizzati nella commissione dei vari “colpi”, per cui si trova indagato. Capizzi, difeso dagli avvocati Angela Porcello e Calogero Meli, dopo le formalità di rito è stato tradotto nel carcere di Caltanissetta.