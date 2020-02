Anche l’associazione Tante Case tante idee  parteciperà all’incontro su Turismo e sviluppo promosso dal Lions Club

Anche l’associazione Tante Case tante idee parteciperà domani all’incontro su Turismo e sviluppo, marginalità, sostenibilità e nuove strategie promosso dal Lions Club Agrigento, distretto 108 YB e che si terrà alle 9,30 nell’aula magna dell’Empedocle, concorso universitario di Agrigento in contrada Calcarelle. Un incontro importante per gli operatori del settore e per programmare iniziative congiunte. Per i soci dell’associazione sarà l’occasione per farsi conoscere anche da quanti ancora non la conoscono e per illustrare il programma che si è già portato avanti sin dalla sua nascita come Associazione.

A volerla sono stati proprietari e gestori di attività ricettive e più in generale erogatori di servizi turistici.

Sono rappresentante, strutture non solo della città capoluogo, ma anche di Porto Empedocle, Aragona, Grotte e fuori provincia come Castronovo Di Sicilia.

Scopo dell’associazione è quello di mettere a sistema l’accoglienza turistica, con un coordinamento ed una collaborazione fra tutti gli iscritti. Per l’associazione interverrà il vicepresidente Michele Capraro.