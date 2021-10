Anche il Consorzio Turistico Valle dei Templi al convegno delle professioni tecniche

Nuove adesioni al convegno sulle Infrastrutture e il PNRR organizzato per sabato dalle Reti delle Professioni tecniche di Agrigento. Ad aderire è stato il Consorzio Turistico Valle dei Templi. “Sosteniamo con determinazione la causa dei professionisti – spiega il Presidente Emanuele Farruggia – perché siamo consapevoli che senza strade, porti, aeroporti adeguati e infrastrutture più in generale, non ci potrà mai essere sviluppo e di conseguenza turismo. La marginalità e i precari collegamenti penalizzano il nostro territorio e rendono difficile il rilancio del turismo. Per questa ragione, consapevoli del fatto che solo insieme si potranno ottenere importanti risultati, abbiamo deciso di sostenere, promuovere e sposare la battaglia intrapresa dagli Ordini Professionali. Sabato mattina partirà dal teatro Pirandello una richiesta ben precisa: prevedere un Piano Speciale per la provincia di Agrigento e strappare un impegno concreto ai nostri politici, sia a livello regionale, ma anche nazionale ed europeo. Faremo sentire la nostra voce, le nostre ragioni e faremo in modo che gli impegni assunti vengano rispettati. Non abbiamo bisogno di parole, ma di fatti. Perché il nostro patrimonio naturalistico, monumentale e paesaggistico è tale da potere essere il volano per una decisiva ripresa economica e sociale”.