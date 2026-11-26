Bagni pubblici, scongiurata la chiusura del 30 novembre: si arriva fino alla vigilia di Natale

Nessuna proroga da Comune e Parco archeologico: è stata l’impresa a ricalcolare le ore di servizio. Intanto intervengono anche gli autisti degli autobus. Sodano: «Sono certo che sarà una storia a lieto fine».

Nuova puntata della telenovela dei bagni pubblici di Agrigento. I bagni pubblici di piazzale Rosselli e Villa Bonfiglio resteranno aperti fino al 24 dicembre. La chiusura, inizialmente paventata per il 30 novembre, slitta dunque alla vigilia di Natale. Una soluzione temporanea che, tuttavia, non risolve il problema occupazionale dei quattro custodi né garantisce la continuità del servizio.

A comunicarlo ai nostri microfoni è Davide Burgio, uno dei lavoratori che nelle scorse ore avevano annunciato iniziative di protesta. «Stamattina mi ha chiamato l’impresa per la quale lavoriamo. Hanno fatto un ricalcolo di tutte le ore e ci hanno assicurato che c’è la possibilità di arrivare fino al 24 dicembre. Quel giorno il rubinetto si chiude e i bagni saranno chiusi». Il lavoratore tiene però a precisare la natura della soluzione individuata: «Questa non è una proroga, è un ricalcolo che ha fatto l’impresa. Non è merito né del direttore del Parco né del sindaco».

La protesta degli autisti

A schierarsi a favore del mantenimento dei servizi igienici pubblici sono anche gli autisti che quotidianamente fanno capolinea a piazzale Rosselli. «In tanti anni di servizio, l’unica cosa che ho veramente visto funzionare bene ad Agrigento sono proprio questi servizi pubblici», racconta uno di loro ai nostri microfoni. «In un piazzale che accoglie persone provenienti da tutta la provincia e turisti stranieri, i bagni sono indispensabili. Quando arrivano, la prima cosa che i turisti cercano sono proprio i servizi igienici». L’autista ricorda anche il recente intervento di riqualificazione dell’area e il rischio di vanificare gli investimenti effettuati. Poi torna sulla necessità di garantire la custodia delle strutture, ricordando quanto accaduto tra maggio e giugno, quando la presenza degli addetti era stata ridotta a tre ore giornaliere. «Quando erano assenti, il bagno era impresentabile. C’erano feci per terra e urina. Una cosa vergognosa. Questi bagni devono essere gestiti bene».

La posizione del sindaco Sodano

Sulla vicenda è intervenuto attraverso Facebook anche il sindaco Michele Sodano, assicurando che non è mai stata intenzione dell’amministrazione chiudere i bagni pubblici. Il primo cittadino ha ricordato che le strutture sono nate nell’ambito di Agrigento Capitale italiana della Cultura, attraverso un progetto a scadenza interamente finanziato dal Parco archeologico della Valle dei Templi. «Il quadro economico attuale del Comune non ci permette di impegnare immediatamente nuove somme e non vogliamo raccontare favole», ha scritto Sodano, spiegando di avere avviato da mesi un dialogo con il Parco per garantire la prosecuzione del servizio. Il sindaco ha chiamato in causa anche la gestione della tassa di soggiorno e la richiesta di ottenere il 15% pieno degli introiti derivanti dallo sbigliettamento della Valle dei Templi.

Infine, un messaggio rivolto direttamente ai lavoratori: «Comprendo la loro preoccupazione e la porta del Comune è aperta. Sono certo che questa sarà una storia a lieto fine». Intanto, però, la nuova scadenza è fissata al 24 dicembre. A consentire la prosecuzione del servizio per altre settimane è stato, secondo quanto riferito dai lavoratori, un ricalcolo effettuato dall’impresa affidataria. Dal Comune e dal Parco archeologico non è ancora arrivata alcuna proroga. La chiusura è stata rinviata, non scongiurata definitivamente. E per quattro padri di famiglia il futuro lavorativo resta incerto.

Giacalone vuole fare chiarezza: chiesto un incontro urgente al Parco

Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale William Giacalone, presidente della VI Commissione consiliare permanente, competente in materia di Affari istituzionali e rapporti con gli enti esterni. «Ho appreso dalla stampa che il sindaco Sodano ha in corso trattative con il Parco archeologico per reperire i fondi necessari a garantire l’apertura dei bagni pubblici. La cosa, se rispondesse al vero, sarebbe di straordinaria importanza». Giacalone annuncia quindi un’iniziativa istituzionale: «Da presidente della VI Commissione chiederò un incontro urgente al direttore del Parco, alla presenza di tutti i componenti della Commissione, al fine di verificare lo stato delle trattative e soprattutto i tempi, considerato che la chiusura è imminente. Chiederemo da quanto tempo esistono queste trattative e perché non siano state ancora definite». La vicenda approda dunque anche in sede istituzionale. Resta da capire se il dialogo tra Comune e Parco archeologico, annunciato dal sindaco, produrrà risultati concreti prima della vigilia di Natale.

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