Anche domenica 1 settembre allerta meteo

ANCHE DOMANI

DOMENICA 1 SETTEMBRE

ALLERTA METEO

Il Dipartimento Regionale di protezione civile ed il centro funzionale multirischi integrato della Regione Sicilia hanno emanato un nuovo bollettino per rischio Meteo idrogeologico ed idraulico valevole dal pomeriggio di oggi 31/08 e fino alle ore 24.00 di domani 01/09 causa condizioni meteo avverse su tutta la regione fissando il livello di allerta in giallo e la fase operativa di Attenzione. Vista la possibilità di rovesci o temporali l’ufficio comunale di protezione civile avverte la popolazione di usare estrema cautela in caso di criticità, soprattutto nelle zone precedentemente interessate da problemi , ed avvisa che monitorerà eventuali situazioni di potenziale rischio sul territorio.