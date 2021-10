Amministrative: Martello in testa a Porto Empedocle

A Porto Empedocle quando sono state scrutinate oltre il 40% delle schede, scodo i dati diffusi dall’Ansa, e’ in testa il candidato Calogero Martello con 1.235 voti, sostenuto da Noi per la citta’, Progetto Comune e Forza Italia, seguito da Salvo Iacono con 1.212 voti sostenuto dal Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci e Isola Empedoclina. Poi Rino Lattuca con 1.032 voti sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lattuca sindaco, SiAMo Vigata e Udc. Il sindaco uscente del M5s, Ida Carmina e’ dietro.