Amministrative, incontro dell’Udc a Porto Empedocle

Giovedì 2 settembre, alle 17, a Villa Margherita a Porto Empedocle, l’assessore Regionale alla Energia , Acque e Rifiuti Daniela Baglieri, il Segretario Regionale dell’UDC Decio Terrana e il Coordinatore della circoscrizione di Agrigento Francesco Messina, incontreranno il coordinatore politico dell’UDC di Porto Empedocle Rino Lattuca (candidato a Sindaco della città), i candidati della lista dell’ UDC , gli amici e tutti i simpatizzanti. In Sicilia si voterà in 42 comuni, tra cui Porto Empedocle, per eleggere sindaco e consiglieri comunali, i prossimo 10 e 11 ottobre.