Amministrative: affluenza in calo

Alle 12 l’affluenza in Sicilia è stata del 10,77%. Nei sei comuni agrigentini l’affluenza è in calo rispetto alle precedenti amministrative: –8 per cento a Canicattì, -6 per cento a Montallegro e Montevago, – 4,45 a Favara, -4 per cento a Porto Empedocle e a San Biagio si registra un meno 2 per cento. Tra i Comuni più grandi interessati al voto , in Sicilia, ci sono Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle nell’Agrigentino; Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa; San Cataldo nel Nisseno.