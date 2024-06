“Un risultato memorabile, avere totalizzato 586 preferenze, che ci riempie di soddisfazione e orgoglio se rammentiamo che nella passata tornata elettorale il partito dell’Udc non aveva alcun candidato”. Sono le prime parole del Segretario Provinciale di Decio Terrana, Fabio La Felice, nell’apprendere i risultati del voto per le elezioni amministrative svoltesi a Campobello di Licata dove i due candidati al consiglio comunale, Angelica Falsone e Amedeo Farruggio (assessore designato), hanno totalizzato rispettivamente 308 e 278 preferenze, risultando seconda e terzo nella lista del candidato sindaco Antonio Pitruzzella, arrivato secondo con uno scarto di soli 50 voti dal neo sindaco Vito Terrana.

“Consenso, prosegue il Segretario, che nasce dall’aver comunicato in maniera onesta ciò che un’amministrazione ha il dovere di fare per il bene della propria comunità, con proposte concrete volte al bene esclusivo della collettività, senza lasciare spazio a demagogia e massimalismi.

Un immenso ringraziamento, conclude Fabio La Felice, va ad Amedeo Farruggio, Angelica Falsone e al gruppo locale dell’Udc, per l’encomiabile impegno profuso, nella consapevolezza che il risultato conseguito ci attribuisce ancora più responsabilità spingendoci a proseguire questo impegnativo ma esaltante percorso politico.”