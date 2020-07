Amministrative 2020, Fratelli d’Italia e Lega insieme ad Agrigento

Fratelli d’Italia e Lega lanciano il polo sovranista in vista delle amministrative che si terranno, il 4 e 5 ottobre, ad Agrigento.

Dopo una serie di incontri intercorsi tra i rappresentanti dei due partiti, il dirigente nazionale, Calogero Pisano, per quello di Giorgia Meloni, ed il commissario straordinario di Agrigento, on. Annalisa Tardino, per quello di Matteo Salvini, Fratelli d’Italia e Lega hanno convenuto di andare, all’imminente tornata elettorale, con un programma ed un candidato a Sindaco unitario.

“Proporremo per Agrigento un progetto fondato sui valori che ci accomunano e che si occuperà, tra le varie cose, del rilancio economico e della valorizzazione dell’attrattività turistica della città – dichiarano Pisano e Tardino – negliagrigentini c’è tanta voglia di risollevarsi e di riacquistare la propria idendità“.