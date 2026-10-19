Amerigo Vespucci, possibile ritorno a Porto Empedocle dal 28 al 30 ottobre: si attende la conferma

La nave scuola della Marina Militare potrebbe tornare nel porto empedoclino dopo la visita del 2025. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sulle date e sulle eventuali visite a bordo.

PORTO EMPEDOCLE – L’Amerigo Vespucci potrebbe tornare a Porto Empedocle dal 28 al 30 ottobre 2026. È questa l’indicazione che circola nelle ultime ore, anche se manca ancora una conferma ufficiale da parte della Marina Militare. La nave scuola, uno dei simboli più conosciuti della marineria italiana, aveva già fatto tappa a Porto Empedocle tra aprile e maggio 2025, richiamando l’attenzione di cittadini e visitatori.

Il possibile ritorno rappresenterebbe una nuova occasione di richiamo per il territorio agrigentino. Restano tuttavia da verificare il programma dell’eventuale sosta, le modalità di accesso al porto e la possibilità di effettuare visite a bordo. Il sito ufficiale del Tour Vespucci, intanto, comunica che la campagna Nord America 2026 si è conclusa a Trieste l’8 ottobre e che, al momento, non sono previste nuove visite al pubblico. Si attendono dunque comunicazioni ufficiali per conoscere se la nave farà effettivamente tappa a Porto Empedocle nelle date indicate.

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