Ambiente: operazioni di bonifica lungo strade provinciali

Sono in corso le operazioni di bonifica dai rifiuti abbandonati sulle strade provinciali. Il Gruppo Risanamento Ambientale del Libero Consorzio è intervenuto per rimuovere l’enorme quantitativo di rifiuti ordinari e speciali (anche pericolosi) che quasi quotidianamente vengono depositati lungo i tracciati, con grave danno per il territorio e rischi notevoli per la salute dei cittadini, e con un notevole impegno finanziario, considerato che, oltre a bonificare i siti di propria competenza il Libero Consorzio spesso deve intervenire anche su altri siti, in virtù delle disposizioni delle autorità giudiziarie. Oltre ai rifiuti solidi urbani, sono stati rinvenuti e rimossi notevoli quantitativi di amianto e guarnizioni bituminose, messi in sicurezza e avviati alle discariche autorizzate.

Queste le strade bonificate o in corso di bonifica:

SP n.1 (sulla quale si interviene praticamente senza soluzione di continuità), SP n. 18, SP NC n. 22, SP n. 3, relitti stradali lungo la SS 624, SP n. 79, SP 68, SPC n. 71, c.da Caterlippe, SP n. 73, SPC n. 50, SPC n. 49, SP n. 78, SPC n. 71, SP n. 17-B Siculiana-Raffadali, SPR n. 60 Naro-Figotti.

Diverse operazioni sono state avviate dopo il dissequestro delle discariche abusive da parte della magistratura. Gli interventi vengono effettuati in seguito alle segnalazioni del personale stradale del Libero Consorzio, degli organi di pubblica sicurezza operanti sul territorio e degli stessi cittadini.