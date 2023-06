Am Award Premio Sergio Granata: raccolta di premi per l’Akragas. Garufo miglior giocatore del campionato di Eccellenza “A”

Domenica 25 giugno si terrà la nuova edizione del prestigioso e ambito riconoscimento “Am Award Premio Sergio Granata“, l’atto conclusivo che mette in vetrina tutte quelle società che hanno vinto i rispettivi campionati. Ad ospitare la manifestazione sarà la splendida cornice del Castello Branciforti di Raccuja, alle ore 17:30. L’evento, sapientemente curata con professionalità da Fabio Todaro e dai suoi più stretti collaboratori, mette sotto i riflettori il calcio dilettantistico regionale e provinciale una kermesse tutta da vivere. Una pioggia di premi per una parata di stelle del calcio dilettantistico regionale, che va a chiudere in bellezza una stagione intrigante e allo stesso tempo frizzante e stuzzicante.

Tra i club più premiati c’è soprattutto l’Akragas, che proprio al termine del campionato 2022/23 è stata promossa in Serie D.

Il Patron Giuseppe Deni otterrà il riconoscimento come presidente della squadra vincitrice del campionato di Eccellenza, girone A.

Antonio Elezaj miglior portiere; Juan Manuel Barrera miglior difensore; Desiderio Garufo miglior centrocampista e miglior giocatore in assoluto del “Girone A”; Bernardo Baio miglior giovane; Mister Nicolò Terranova miglior allenatore.