All’Istituto “Odierna” finanziati due Progetti Erasmus: un’esperienza multietnica

“Needed of Skills for the Job Market” e “We Start UP” sono i due progetti finanziati dal programma culturale “Erasmus Plus” per il biennio 2019/2020 2020/2021 all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. B. Odierna” di Palma di Montechiaro.

Protagonisti di questa fantastica esperienza dal sapore multietnico saranno le comunità scolastiche della Slovakia, The Republic of North Macedonia, Romania, Turkey, Italia per il progetto “Needed of Skills for the job Market”, mentre le comunità scolastiche dell’Estonia, Turchia, Portugal, France, The Republic of North Macedonia, Italia per il progetto “We Start UP”.

Al Liceo Scientifico “G.B. Odierna” grazie a questi due progetti biennali- “Needed of Skills for the job Market” e “We Start UP”- è stata offerta un’occasione unica e strategica che consentirà la cooperazione transnazionale nell’ambito del prestigioso programma di scambio culturale “Erasmus-Plus” e che darà l’opportunità sia agli studenti che agli insegnanti di incontrare culture diverse e di confrontarsi con i sistemi formativi di tutta Europa, per crescere ed aggiornarsi in maniera efficace e motivante.