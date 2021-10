Allerta meteo. Scuole chiuse ad Agrigento

Saranno chiuse domani 25 ottobre le scuole di ogni ordine e grado di Agrigento. “Visto il perdurare del livello allerta “ARANCIONE”- dicono dal comune- e il conseguente avviso diramato dal dipartimento di Protezione Civile regionale, il sindaco di Agrigento ha firmato una nuova ordinanza valevole fino alle ore 24 di domani, lunedì 25 ottobre.” L’ordinanza sarà emanata a breve.



Stesso provvedimento a Sciacca, Ribera e Cattolica Eraclea. Il codice è “Arancione”. Già nel pomeriggio di oggi ci sono state vaste precipitazioni in tutta la costa meridionale della Sicilia. Le precauzioni sono quelle di non frequentare i piani seminterrati e, per Sciacca, le zone che si affacciano sul torrente Cansalamone, che come è noto è il punto più vulnerabile del territorio.