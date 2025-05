I sindaci di Agrigento e Canicattì hanno deciso di tenere chiuse tutte le scuole per la giornata di domani, giovedì 15 maggio, in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale. La misura riguarda gli istituti di ogni ordine e grado e ha carattere precauzionale, per tutelare la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Il maltempo, secondo le previsioni, colpirà con forti piogge e temporali, accompagnati da raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste. L’allerta scatterà dalla mezzanotte e resterà in vigore per tutta la giornata.

«Una scelta necessaria – ha spiegato il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè – per evitare che gli spostamenti casa-scuola possano rappresentare un rischio per l’incolumità delle persone». Sulla stessa linea anche il primo cittadino di Canicattì, Vincenzo Corbo, che ha firmato un’analoga ordinanza di chiusura.

È prevedibile che, nelle prossime ore, anche altri comuni della provincia seguano l’esempio, estendendo il provvedimento alle proprie scuole. Intanto la cittadinanza è invitata alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali sui canali istituzionali. ECCO L’ORDINANZA

