La notizia dell’iscrizione dell’Atletico Agrigento al prossimo campionato di Prima Categoria ha fatto scattare più di una suggestione tra i tifosi. In molti hanno creduto che, dopo la dolorosa radiazione dell’Akragas, il calcio potesse ripartire proprio dalla società guidata da Alessio e Calogero Capraro e dal presidente Michele Fodale. Una nuova pagina, forse, ma non quella che gli agrigentini si aspettano.

Dietro le quinte, infatti, si muove qualcosa di ben più ambizioso. Da settimane, in modo discreto ma determinato, una cordata di imprenditori e uomini di calcio – tra cui ex atleti e dirigenti – sta lavorando per ricostruire una nuova Akragas, capace di ripartire da una categoria più consona alla sua storia.

Secondo fonti molto vicine al gruppo, ci sarebbero stati contatti diretti con la Lega Nazionale Dilettanti per valutare la possibilità di un’iscrizione al campionato di Eccellenza, evitando così un percorso troppo lungo e penalizzante dalle categorie più basse. Non solo: la cordata avrebbe anche avuto incontri con l’amministrazione comunale di Agrigento, alla ricerca di un sostegno istituzionale e logistico per il rilancio del calcio in una città che, seppur Capitale della Cultura 2025, non vuole smettere di essere anche una città di calcio.

I dettagli per ora restano riservati, ma tutto lascia intendere che già nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi concreti. I tifosi biancazzurri, ancora scottati dagli ultimi anni difficili, incrociano le dita: Agrigento non ha mai smesso di amare l’Akragas. E ora sogna una rinascita.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp