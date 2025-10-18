Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, valido dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di venerdì 18 ottobre 2025.
Il Sindaco invita la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti e di adottare tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo. Le condizioni meteo avverse potrebbero determinare piogge intense, temporali e rischio di allagamenti in diverse aree del territorio.
Tra le principali raccomandazioni:
- evitare di sostare su ponti, passerelle o nei pressi degli argini di torrenti e corsi d’acqua;
- non occupare la carreggiata, che deve restare libera per l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso;
- allontanarsi da scantinati e locali seminterrati soggetti a rischio di allagamento;
- non tentare di attraversare guadi o sottopassi durante e subito dopo le piogge;
- evitare di sostare in aree costiere, spiagge o moli;
- non avvicinarsi a zone colpite da frane o alluvioni;
- prestare particolare attenzione al transito nei quartieri e nelle aree a rischio come Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago.
Il Comune rinnova l’appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, ricordando che la prevenzione e la prudenzasono fondamentali per la sicurezza collettiva.
