🎬 “AFTER THE HUNT – DOPO LA CACCIA” di Luca Guadagnino
Alma Anville (Julia Roberts) insegna in una prestigiosa università americana. È una docente stimata, nota per il suo impegno nelle tematiche del movimento #MeToo e per una carriera che la proietta verso ruoli di sempre maggiore rilievo.
Quando una sua brillante alunna le confida di essere stata vittima di un episodio che coinvolge un altro docente del campus, Alma si trova di fronte a un dilemma profondo, non solo etico, ma anche personale: l’accusa riapre ferite e ombre del suo passato.
Luca Guadagnino, presentando il film al Lido, ha dichiarato che si tratta di “un’opera molto attuale, che riflette sulle divisioni sociali e sulle posizioni estreme che oggi assumiamo di fronte a un’opinione”.
In una trama che intreccia ambiente accademico, relazioni di potere e fragilità umane, il regista siciliano affronta con sguardo lucido e provocatorio il tema della responsabilità verso l’altro.
🎥 Da, giovedì 16 ottobre, al Multisala CIAK di Agrigento.
