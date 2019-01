Allenamento mentale con Luana Landolina

Mercoledì 30 Gennaio, alle ore 17.30, presso il distretto turistico di Agrigento, al Viale della Vittoria 309, l’associazione EPEA (Ente permanente per l’educazione degli adulti) offre la possibilità di partecipare ad un incontro con l’allenatrice mentale Luana Landolina che farà conoscere alcuni semplici meccanismi mentali per avere un atteggiamento più utile e positivo, con cui affrontare le delusioni e tutto quello che succede nella vita di tutti i giorni.

“Vi aiuterò a scoprire come si può allenare la mente a gestire pensieri, comportamenti ed emozioni per vivere e reagire al meglio agli eventi della Vita.

Potrete sperimentare gli esercizi mentali e fare le domande che volete e vi dimostrerò come sia possibile cambiare la percezione di ciò che viviamo migliorando la nostra vita”, dice Luana Landolina

Alla fine dell’incontro ci sarà un’estrazione gratuita a cui si potrò partecipare arrivando 10 minuti prima.

Luana Landolina è una Mental Coach certificata, esperta in linguaggio e schemi comportamentali, autrice del best seller Amazon “Essere felici è una parola!”. Nei suoi percorsi individuali, nei corsi in aula e negli incontri pubblici insegna come migliorare i propri comportamenti superando le resistenze, gestendo le emozioni e raggiungendo in modo semplice ed elegante gli obiettivi e il miglioramento desiderato. Più info su www.disciplinamentale.it