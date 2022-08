Allenamento congiunto Akragas-Canicattì 2 – 3: Briones e Pavisich subito in gol

Buon test match per l’Akragas contro il Canicattì, allo stadio Esseneto di Agrigento. L’allenamento congiunto è terminato 2 a 3 per i biancorossi di mister Bonfatto, squadra neo promossa in Serie D e più avanti nella preparazione atletica rispetto all’Akragas. Il primo tempo è terminato 1 a zero per gli ospiti, grazie alla rete di Iezzi. I biancoazzurri di mister Terranova hanno sprecato un calcio di rigore con Pavisich, parata di Scuffia. Nella ripresa, sotto una pioggia battente, il Canicattì raddoppia con il centravanti Gueye. L’Akragas, ben messa in campo e reattiva, non ci sta e accorcia le distanze con Briones che con un bolide da fuori area gonfia la rete del Canicattì. Poi è Pavisich a riportare il punteggio in parità: l’attaccante argentino sfrutta a dovere un cross dalla destra di Baio e di potenza e precisione spedisce il pallone in fondo al sacco. Nel finale, il Canicattì su rigore trova la rete del successo: segna Pinto. Al test match hanno assistito circa 500 spettatori. Presenti in curva sud una trentina di ultrà biancazzurri. Sabato 13 luglio, l’Akragas svolgerà un allenamento congiunto con il Gela, allo stadio Esseneto di Agrigento con inizio alle ore 18.