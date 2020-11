All’Ars si discute della vertenza Italcementi

PORTO EMPEDOCLE. ” È stata convocata per martedì prossimo alle 11.30 la V Commissione ” Cultura, Formazione e Lavoro ” con all’ordine del giorno l’audizione in ordine alle problematiche connesse ai lavoratori dello stabilimento Italcementi di Porto Empedocle”.Ad annunciarlo è il deputato Regionale l’On.Carmelo Pullara.

“In seguito alla notizia della chiusura dello stabilimento Italcementi di Porto Empedocle mi sono immediatamente attivato e ho chiesto l’audizione per discutere della problematica e addivenire a delle soluzioni. Ebbene in seguito alla mia richiesta-sostiene Pullara- il Presidente On. Sammartino ha convocato per martedì prossimo alle ore 11.30 la V Commissione “Cultura Formazione e Lavoro” con all’ordine del giorno l’audizione dell’Assessore per le Famiglie le Politiche Sociali ed il lavoro, dei rappresentanti della società Italcementi e dei rappresentanti sindacali e di categoria in ordine alle problematiche connesse ai lavoratori dello stabilimento Italcementi di Porto Empedocle. Come è tristemente noto-aggiunge Pullara-la Italcementi ha deciso di chiudere lo stabilimento di Porto Empedocle e a farne le spese saranno i lavoratori dipendenti che saranno dislocati in altri impianti del Nord Italia o mandati in pensione. Oltretutto ritengo che in un momento in cui si pensa ad infrastrutture con Recovery fund ed è avviato il percorso bonus 110% , questa scelta è in controtendenza con le previsioni di mercato. Per questo -conclude Pullara-ho chiesto l’audizione programmata per martedì prossimo alle 11.30 in videoconferenza.”