Turismo, il Covid presenta il conto: hotel Villa Athena preferisce chiudere

“Siamo costretti a chiudere, riapriremo quando l’emergenza sarà rientrata”. Così Roberto Principato (foto), direttore dell’Hotel Villa Athena, annuncia la chiusura temporanea al nostro giornale. La crisi del turismo dovuta al Covid presenta i primi conti. Agrigento città tra le più colpite in questo settore: chiude un hotel a 5 stelle, una struttura favolosa con vista sulla Valle dei Templi. Superata la stagione estiva dopo una prima chiusura dovuta nel primo lockdown, è quanto sta accadendo all’hotel 5 stelle, situato in uno dei luoghi più belli di tutta la Sicilia. La struttura non era abituata a chiudere stagionalmente, per la sua locazione e per le caratteristiche ha lavorato tutto l’anno soprattutto con ospiti provenienti da oltre oceano. A trainare l’azienda nel cuore della Valle dei Templi, tra l’altro uno dei più suggestivi ristoranti di Agrigento, La Terrazzadegli Dei, il ristorante dell’ Hotel Villa Athena. In attesa di tempi migliori, si spera che l’albergo torni presto in attività.