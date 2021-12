Allarme topi nel plesso Federico II

L’allarme tra i genitori è scattato già ieri, giovedì 2 dicembre. La colpa è dei topi che “frequentano” l’istituto scolastico Rita Levi Montalcini plesso Federico II, al villaggio Mosè di Agrigento. Alcune mamme si sono anche rivolte al vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, per chiedere di sollevare la questione. “Il dirigente scolastico, Luigi Costanza- dice Di Rosa- avrebbe segnalato al comune più volte la presenza dei ratti e lo stato di abbandono della scuola. Da oggi i genitori di una delle classi hanno deciso di non mandare più i propri figli a scuola ad oltranza fino a quando il comune, più volte sollecitato, con varie Pec dal dirigente, non avrà provveduto al ripristino dello stato di salubrità dell’istituto scolastico”. Anche questa mattina, 3 dicembre, il dirigente scolastico del Montacini è tornato a scrivere al comune.