Allarme furti, sindaco: “Chiederemo al prefetto di potenziare i controlli”

Allarme criminalità a Cianciana. Diversi furti d’abitazione, in particolare, hanno spinto il sindaco, Francesco Martorana, ha chiedere al Prefetto di Agrigento, la convocazione urgente del comitato provinciale dell’ordine pubblico e della sicurezza. “Sarà mia cura – dice il primo cittadino – informare la cittadinanza degli esiti di tale iniziativa. È chiaro che ho raccolto subito il grido d’allarme della popolazione considerato che nel nostro comune, dove mai si sono verificati episodi di microcriminalità, negli ultimi tempi si sono registrati numerosi furti. Chiederemo al prefetto, Maria Rita Cocciufa, di potenziare i controlli in città, per fare ritrovare la giusta serenità alla popolazione”.