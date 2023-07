I poliziotti del Commissariato di Licata, congiuntamente ai loro colleghi della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, nel corso di un’attività tesa alla repressione contro il tristemente noto fenomeno dei furti d’acqua, hanno tratto in arresto tre persone nella flagranza di reato. Si tratta di Angelo Pace di 58 anni, Francesco Pace di 27 anni e Giuseppe Pace di 32 anni. L’attività svoltosi nelle campagne licatesi, precisamente in contrada “Safarello”, ha portato alla luce diversi appresamenti abusivi alla conduttura idrica gestita dalla società Siciliacque Spa.

Il personale, nel corso del servizio, ha constatato che gli allacci abusivi erano in funzione e servivano a sottrarre illecitamente ingenti quantitativi d’acqua destinata alla collettività.

Il personale della Polizia di Stato, quindi, con un’attività celere e certosina, congiuntamente ai tecnici della società idrica, al termine degli accertamenti, è risalito ai responsabili, traendoli in arresto per furto aggravato, in concorso, e ha proceduto al sequestro dell’invaso, dove l’acqua era stata convogliata, e del materiale utilizzato per la commissione del reato. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati quindi posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Al termine dell’udienza direttissima il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto per tutti gli indagati. Le indagini non sono ancora concluse.