Allacci abusi alla rete idrica, chiuse le indagini: indagate 26 persone

Hanno realizzato allacci abusivi collegati alla condotta della rete idrica, per alimentare gratis di acqua, le proprie abitazioni. Ad usufruire dell’ingegnoso sistema senza alcun limite diverse famiglie che abitano in palazzine di Monserrato e Villaseta.

Il pubblico ministero Elenia Manno ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 26 persone, accusate di furto aggravato di acqua.

La scoperta nel corso di una serie di ispezioni di forze dell’ordine, unitamente ai tecnici del gestore. In pratica i 26 non pagavano l’acqua. Avrebbero sottratto fraudolentemente imprecisate quantità del prezioso liquido.

E dagli accertamenti è emerso che non avevano mai inoltrato alcuna richiesta di fornitura o regolarizzazione, in quanto nullatenenti e in situazioni di disagio economico.