Alla mostra “Virga florens” un laboratorio didattico per i più piccoli

“Virga florens. Arte Natura e Fede nella ceroplastica e nel corallo”, è la mostra che il Museo Diocesano di Agrigento propone in occasione delle festività natalizie che rimarrà fino al 30 gennaio 2022, nelle sale espositive del MUDIA. L’idea di allestire al Museo Diocesano una mostra dal cuore verde dedicata a Gesù bambino, nasce dalla collaborazione tra il Museo diocesano con il neo direttore Domenica Brancato e il Garden Club Valle dei Templi presieduto da Romina Mancuso. In occasione della mostra, il Mudia propone un laboratorio didattico per piccoli esploratori di bellezza. Il laboratorio per ragazzi è gratuito e si svolgerà mercoledì 29 dicembre prossimo nella sala didattica del Museo Diocesano di Agrigento. È necessaria l’adesione alla partecipazione. Info e prenotazioni al numero 3277549152 (tramite messaggio su WatsApp).