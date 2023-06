Alla guida ubriaco aggredisce i poliziotti: condanna ridotta per 45enne

I giudici della prima sezione della Corte di Appello di Palermo, accogliendo in parte il ricorso dell’avvocato Daniele Re, hanno ridotto la condanna a 1 anno e 1 mese di reclusione a carico di Calogero Racinello, 45 anni, di Porto Empedocle, accusato di resistenza a Pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di coltello.

All’uomo in primo grado il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Ornella Maimone, aveva inflitto tre anni e otto mesi. La vicenda risale all’8 luglio del 2021.

Racinello non si era fermato a un posto di blocco della polizia dandosi alla fuga. Una volta bloccato avrebbe reagito agli agenti. Racinello era stato arrestato e denunciato pure per guida in stato di ebbrezza e porto ingiustificato di arma bianca perchè trovato in possesso di un coltello con una lama di 11 centimetri.