Alla guida dell’auto senza patente e l’amico con cartuccia: due denunciati

Nel corso dei controlli della polizia di Stato per far rispettare le norme per il contenimento del Covid -19, sono stati effettuati controlli nei confronti di automobilisti che nel fine settimana, grazie al bel tempo, hanno affollato strade e piazze cittadine, fra questi i poliziotti hanno controllato una autovettura condotta da un uomo della provincia di Caltanissetta, 45 anni che, accompagnato da altro individuo, transitava per il centro cittadino di Canicattì.

L’uomo è stato denunciato per violazioni al Codice della Strada dagli agenti del Commissariato di P.S. di Canicattì, per essere stato recidivo nella commissione del reato di guida senza patente, infatti nell’arco del biennio ha violato svariate volte la norma, inoltre, l’autovettura sulla quale viaggiava risultava essere sequestrata, pertanto, gli agenti redigevano verbale di confisca.

L’uomo che viaggiava con lui, un ventiquattrenne rumeno, invece, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, perché trovato in possesso di cartuccia da arma da fuoco, della quale furtivamente cercava di disfarsi.